Katar'da raflara "Sadece Türk ürünleri alın" yazıları yerleştirdiler

22 Ekim 2020 Perşembe, 10:01

Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine yönelik başlattığı boykot Arap dünyasının tamamından beklenen desteği görmedi. Katar ise Türk ürünlerine yönelik destek kampanyası başlattı. Türk ürünlerini ön plana çıkartarak yanlarına Türk bayrağı yerleştiren Katar esnafı, vatandaşlardan bu ürünleri almasını istedi. Bununla da yetinmeyen bazı marketler, tezgahlara "Sadece Türk ürünü alın" sloganın yer aldığı kağıtlar da yerleştirdi.