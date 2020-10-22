Katar'da raflara "Sadece Türk ürünleri alın" yazıları yerleştirdiler
Suudi Arabistan’ın Türk ürünlerine yönelik uyguladığı “yarı resmi boykot” çağrısına karşın Katar, Türk ürünlerine destek kampanyası başlattı.
Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine yönelik başlattığı boykot Arap dünyasının tamamından beklenen desteği görmedi. Katar ise Türk ürünlerine yönelik destek kampanyası başlattı. Türk ürünlerini ön plana çıkartarak yanlarına Türk bayrağı yerleştiren Katar esnafı, vatandaşlardan bu ürünleri almasını istedi. Bununla da yetinmeyen bazı marketler, tezgahlara "Sadece Türk ürünü alın" sloganın yer aldığı kağıtlar da yerleştirdi.
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