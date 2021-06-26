Katarlı atlet olimpiyat öncesi trafik kazasında hayatını kaybetti
Olimpiyatlarda yarışacak Katar takımda da yer alan Haroun, 4 yıl önce Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 400 metre yarışında bronz madalya kazanmıştı.
Tokyo Yaz Olimpiyatları’na son 25 gün kala atletizm dünyasını üzen bir haber geldi. Sudan kökenli, Katarlı atlet Abdalelah Haroun, trafik kazası sonrasında hayatını kaybetti.
Olimpiyatlarda yarışacak Katar takımda da yer alan Haroun, 4 yıl önce Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 400 metre yarışında bronz madalya kazanmıştı.
Katar Olimpiyat Takımı’nın Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Katar sprinter takımı ve dünya 400 metre bronz madalya sahibi Abdalelah Haroun bugün öldü” ifadeleri kullanıldı.
2015 yılında Katar Milli Takımı’na katılan 24 yaşındaki atlet, Asya salon rekorunu elinde bulunduruyordu.
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