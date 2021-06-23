Mohamed Salah Tokyo Olimpiyatları’nda yer almayacak

23 Haziran 2021 Çarşamba, 17:44

Athletic’de yer alan habere göre Liverpool’un yıldızı Mohamed Salah, kulübünün isteği doğrultusunda olimpiyatlarda oynamayacak. Galatasaray’ın golcüsü Mostafa Mohamed’in de kadrosunda yer aldığı Mısır’ın oyunlarda finale kalması halinde yıldız oyuncunun Premier Lig’in ilk haftalarını kaçırması beklenirken Liverpool’un Salah’tan olimpiyatlara katılmamasını istediği kaydedildi.

4 İSİM BELİRSİZ

Liverpool’da Salah ile birlikte Sadio Mane, Naby Keita, Takumi Minamino ve Ibrahima Konate’nin de olimpiyatlar için aday kadrolarda yer alabileceği ifade edilirken Liverpool’un oyunculara Tokyo’ya gitmemeleri konusunda istekte bulunduğu ifade edildi.

“REDDETTİLER”

Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Ahmed Megahed, ONTime Sport’a yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Salah'ın olimpiyatlara katılmasının imkansız olduğunu söylemek istemiyorum ama zor.

Salah, Mısır takımının son kampında olimpiyat takımda yer almayı etmeyi kabul etti. Salah'ın olimpiyat takımına katılması için Liverpool ile temasa geçtik ancak bunu reddettiler. Gelecek yıl ocak ayında Afrika Uluslar Kupası var ve onu kaybetmek istemiyorlar.”

Olimpiyatlarda, takımlar 23 yaş altı kadrolarıyla oyunlarda yer alırken 23 yaşın üstünde 3 oyuncuya izin veriliyor.

Tokyo Olimpiyat Oyunları, 23 Temmuz – 7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Premier Lig'de ise sezon 14 Ağustos'ta başlıyor.