Katarlılar giderse alternatif yayıncılar hazır!

14 Şubat 2021 Pazar, 10:37

Katarlı yayıncı beIN Sports'un yeni sezonda futbol naklen yayınından çekileceği iddiaları kızışıyor. TRT-Telekom ortaklığı ve Exxen'den sonra Saran Grup da devreye girdi.

Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Süper Lig için yapılacak yeni yayın ihalesinde iddialı olduklarını ve şartnameyi isteyeceklerini söyledi.

Fox TV’de yayınlanan Çalar Saat programına katılan Sadettin Saran, Süper Lig yayınlarına ve Fenerbahçe’ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Süper Lig’in yayın haklarını elinde bulunduran Bein Sports’un sözleşmesinin bitmesinin ardından yeni yapılacak ihale için iddialı olduklarını söyleyen Saran, ‘’ TFF Başkanı Süper Lig için yeni ihale yapılacağını söyledi. Bu yayın haklarında son derece iddialıyız. Süper Lig’de yeni yayın ihalesinde şartnameyi alacağız. ‘’ ifadelerini kullandı.

ŞU AN ADAY OLMAYACAĞIM

Programda Fenerbahçe başkanlığı için de açıklamalarda bulunan Saran, ‘’ Fenerbahçe, şampiyonluğun en güçlü adayı demiştim. Hâlâ o noktadayım. Bazı tökezlemeler oldu ancak o tökezlemelerden ders alırsak şampiyonluğunun en güçlü adayı oluruz. Başkanlık adayı olmak için aday olacak biri değilim. Fark yaratacağıma inandığım zaman adaylığımı koyarım. Fenerbahçe şampiyonluğa giderken üzerimize düşen kenetlenmek. Bu kongrede aday olmayı düşünmüyorum. ‘’ dedi.