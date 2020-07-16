Katarlılar 'o parayı vermeyiz' dedi, yayın krizi kapıda

16 Temmuz 2020 Perşembe, 13:48

Türk futbolu, yeni sezon öncesi nakyen yayın krizi ile karşı karşıya kaldı.

3 sezon önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araya girmesiyle 500 milyon dolardan uzun süreli anlaşma yapan Katarlı yayıncı beIN Sports geçen yıl daralan futbol pazarı nedeniyle önce 400, kur avantajı ile de 360 milyon doları kabul ettirişti.

Katarlı şirket beIN Sports, yeni sezon öncesi 1 yıl için en fazla 220 milyon dolar önerdi. Şirket, doların da sözleşmenin imzalandığı tarihteki döviz kurundan TL'ye dönülmesi şartını da kabul ettirmek istiyor.

Katarlı beIN Sports, gerekirse Süper Lig ve Türkiye pazarından çekilebileceğini de TFF'ye bildirdi. Kulüpler Birliği Vakfı bu gelişmeler üzerine, TFF'ye ve yayıncı kuruluşa 220 milyon dolarlık söz konusu anlaşmanın günümüz futbolu ile orantılı olmadığını geri adım atılmayacağını bildirdi. Kulüpler gerekirse yasal işlemlerin başlatılması konusunda da prensip kararı aldı.

Futbol dünyası Nihat Özdemir federasyonunun sessiz kalmasına ise kızgın.

YABANCI KARARI MASADA

TFF yönetiminin getirdiği 8+3 yabancı kuralına yönelik kulüplerden gelen tepkiler Kasımpaşa ve Galatasaray ile realiteye dönüşmüştü. İki kulüp tahkim kuruluna sınırlamanın iptali için başvuruda bulunmuştu. Başka kulüplerin de tahkime gideceği sızan bilgiler arasında.



