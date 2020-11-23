Kate Middleton'ın yüzüğü hakkında Prens Harry gerçeği ortaya çıktı
Prens William'ın Kate Middleton'a evlenme teklif ederken hediye ettiği Prenses Diana koleksiyonundan olan safir yüzüğün, aslında daha önce Prens Harry'de olduğu öğrenildi.
The Sun'ın yeni bir haberine göre, Will'in küçük kardeşi Prens Harry, aslında ikonik yüzüğü miras alan kişiydi.
Diana 1997'de öldüğünde, Harry'nin annesinin mücevher koleksiyonundan en sevdiği parçayı seçmesine izin verildi ve o safir nişan yüzüğünü seçti.
Amazon Prime belgeseli The Diana Story'de Diana'nın eski uşağı Paul Burrell, yüzüğün resmen Harry'ye ait olmasına rağmen, genç prensin evlilik hazırlığındaki abisine verdiğini söyledi. Harry yüzüğü ilerideki eşi Meghan Markle'a vermey yerine Prens William'a, Kate'e vermesini tekfli etmiş.
Burrell'ın anlattığına göre Harry abisi William'a "Kate'in annemizin yüzüğüne sahip olması uygun olmaz mı? Bu şekilde ileride o yüzük İngiltere tahtına oturmuş olacak" sözleriyle yüzüğü teklif etti.
Burrell konuyla ilgili şunları kaydetti:
"Harry kıymetli hazinesinden vazgeçti ve annesinden sakladığı tek şeyi abisine verdi. Bu özverili, nazik ve tam olarak bir Diana tavrıydı."
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