Katledilen Aylin Sözer ile ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den ilk açıklama

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül katledilen Aylin Sözer hakkında bir açıklama yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
29 Aralık 2020 Salı, 18:56
Katledilen Aylin Sözer ile ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den ilk açıklama
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İstanbul'da akademisyen Aylin Sözer'in Kemal Delbe tarafından yakılarak öldürülmesiyle ilgili, katilinin hak ettiği cezayı alacağını söyledi. 

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aylin Sözer'i vahşice katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır" ifadesini kullandı. 


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