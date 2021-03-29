Katledilen kadınların isimleri tribünlerde ses buldu

29 Mart 2021 Pazartesi, 17:14

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde mücadele eden Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, ilk iç saha maçında kadın cinayetlerine dikkat çekti. Hayatını kaybeden kadınların isimleri formalara yazılırken formalar tribünlere asıldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu takımı kurarken hem kadını hayatın her alanında desteklemek hem de kadın cinayetlerine dikkat çekmek için kadınların hayattaki mücadelesini temsil etmesi amacıyla kurmuştuk. 8 Mart'ta kuruluş amacımıza uygun bir video hazırladık ve yayınladık. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasından sonra belediye binamıza "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" pankartı astık. Son olarak da kadın basketbol takımımızın oynadığı ilk maçta tribünlere kadın cinayetleriyle hayattan koparılan kadınların isimlerinin yazılı olduğu formaları astık. Kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddetin son bulacağı zamana kadar biz bu konuda farkındalık yaratmaya, "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" demeye devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili mücadelemiz her zaman devam edecek."