Katledilen yazarımız Uğur Mumcu’yu, özlemle andık

24 Ocak 2021 Pazar, 21:52

Gazetemiz Cumhuriyet’in cesur kalemi Mumcu için ilk tören, her yıl olduğu gibi bu yıl da daha sonradan adı Uğur Mumcu Sokağı olan Karlı Sokak’taki evinin önünde, yaşamını yitirdiği yerde, düzenlendi. Mumcu’nun evinin karşısında bulunan Mumcu’nun anıtındaki tören öncesi, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mumcu’nun evinde, eşi Güldal Mumcu, kızı Özge Mumcu Aybars ve oğlu Özgür Mumcu ile görüştü. Görüşmenin ardından Mumcu ailesi ve Kılıçdaroğlu, anıta geçerek, karanfiller ve mumlar bıraktı. Törene, CHP genel başkan yardımcıları Seyit Torun, Bülent Kuşoğlu ve Ali Öztunç, CHP milletvekilleri Utku Çakırözer, Tekin Bingöl, Yıldırım Kaya, Uğur Bayraktutan, Murat Emir, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Parti Meclisi üyesi Umut Akdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, gazetemiz yazarları Işık Kansu ve Mustafa Balbay, Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş, eski CHP milletvekilleri Şahin Mengü ve Yılmaz Ateş, um:ag çalışanları ve gazeteciler katıldı. Kılıçdaroğlu, Mumcu’nun katledilmesinin ardından çekilen anma fotoğraflarının yer aldığı alanı da gezdi.



Fotoğraf: Necati Savaş

‘UĞUR MUMCU VAR OLACAK’

Mumcu anıtına karanfil bıraktıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mumcu’yu 28 yıl önce binlerce kişinin sonsuzluğa uğurladığını anımsatarak, “O sizden birisiydi, halktan birisiydi. Bir Kuvay-i Milliyeciydi. Araştırmacı gazeteciliği ondan öğrendik. Karanlıklara ışık tutmayı ondan öğrendik. Direnmeyi, kalpaklı Kuvay-i Milliyeci olmayı ondan öğrendik” dedi. Mumcu’nun katledilmesinin ardından dönemin yetkililerinin “bütün karanlıkların aydınlanacağını, faillerin yakalanacağını ve asıl faillerin üzerine gidileceğini ısrarla söylediklerine” dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“28 yıl geçti. Asıl failler hâlâ karanlıkta. Ona bir borcumuz var. O, ölmeden önce diyordu ki ‘Vurulduk hey halkım, unutma bizi.’ Biz onu unutmayacağız. O bizim yüreğimizde, kalbimizde. Onu unutmak mümkün değil. Ülkesini, bayrağını seven herkes Uğur Mumcu’yu hiç unutmayacaktır. Uğur Mumcu medyanın bir lideridir, önderidir, aydınlanmacısıdır. Dolayısıyla bir cumhuriyet değeridir. Onu unutmak mümkün değildir. Bizler var oldukça Uğur Mumcu da var olacaktır.”



Fotoğraf: Necati Savaş



SEVENLERİ ADINA MUM YAKTI

Mumcu için ikinci tören, Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki gömütü başında düzenlendi. Eşi Güldal Mumcu, oğlu Özgür Mumcu ve kızı Özge Mumcu Aybars, Mumcu’nun gömütüne kırmızı karanfiller bıraktı; mumlar yaktı. Mumcu’nun gömütü başındaki anmaya da Mumcu ailesinin yanı sıra CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve sevenleri de katıldı. Öte yandan, bu yıl Mumcu’nun okurları ve sevenleri, salgın nedeniyle törendeki kısıtlamalar nedeniyle anmaya katılamadıkları için um:ag’ın “Bir mum da sen yak” çağrısı ile evlerinde, saat 20.00’de, anısına mum yaktı.



Fotoğraf: Necati Savaş



ETKİNLİKLER ÇEVRİMİÇİ ORTAMA TAŞINDI

Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle bu yıl “28. Adalet ve Demokrasi Haftası” etkinlikleri de “çevrimiçi ortama” taşındı. Bu kapsamda, fotoğraf sanatçısı Gürsel Gökçe tarafından “Sönmeyen Işık Uğur Mumcu” adıyla fotoğraf sergisi açıldı. Serginin açılışı bugün saat 10.00’da gerçekleştirilirken, sergi “28. Adalet ve Demokrasi Haftası” boyunca Gökçe’nin Youtube hesabı üzerinden ziyarete açık olacak. Hafta kapsamındaki söyleşi ve konferanslar da “çevrimiçi” olarak gerçekleştirilmeye başlandı. Sosyal Demokrasi Derneği, zoom hesabı üzerinden, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu ve avukat Kemal Akkurt’un katıldığı, “Demokratik, Laik, Sosyal, Hukuk Devletinin Neresindeyiz?” söyleşisini yayınladı. CHP Parti Okulu ise partinin Youtube hesabı üzerinden, Prof. Dr. Aytuğ Atıcı ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun konuşmacı olduğu “Uğur Mumcu’nun İzinde Pandemide Gerçekleri Sorgulamak” başlıklı söyleşiyi gerçekleştirdi. Akşam ise Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı, zoom hesabından “Gençler Konuşuyor” başlıklı söyleşiyi yayınladı. Söyleşide; Emel Sungur, Sezer Uğuz ve Doğa Önder konuşmacı olarak yer aldı.



Fotoğraf: Necati Savaş



‘MUMCU’DAN ÖĞRENDİKLERİMİZ’

Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında, yarın da gazetemiz yazarı Mustafa Balbay ile tiyatro oyuncusu ve yönetmen Ali Nihat Yavşan, “Uğur Mumcu’dan öğrendiklerimiz” başlıklı söyleşide konuşmacı olacak. Ankara Cumhuriyet Okurları (CUMOK) tarafından düzenlenecek söyleşi, saat 20.00’de, zoom programı üzerinden gerçekleştirilecek.