Katliam ihalesi davalık oldu

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 06:00

İmza kampanyasına ilgi büyürken, çevre örgütleri ve yurttaşlar ihalenin yapılmaması için mücadele başlattı. Bu kapsamda Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi de yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle Malatya İdare Mahkemesi’nde dün dava açtı.

Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi adına açıklama yapan avukat Barış Yıldırım, yabankeçisi ve çengel boynuzlu dağkeçisi türlerinin avlattırılması için ihale açılmasına karar verilmesinin açıkça hukuka aykırı olduğunu belirterek, “Karar ülkemizin de taraf olduğu Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi’ne (Bern Sözleşmesi) muhalefet teşkil etmektedir.

Yaban Keçisi ve Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi, Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi’nin EK LİSTE II Kesin Koruma Altına Alınan Fauna Türleri kategorisinde bulunmaktadır.

Bu bakımdan yabankeçisi ve çengel boynuzlu dağkeçisinin öldürülmesi yasaktır” dedi. Yıldırım, yabankeçisi ve çengel boynuzlu dağkeçisi yöre mitolojisinde ve inancında önemli yer tutan kutsiyet taşıyan canlılar olduğunu hatırlatıp “Anılan canlı türlerinin öldürülmesi inanç özgürlüğünü de ihlal eder” dedi.

TARKAN’DAN PAYLAŞIM

Şarkıcı Tarkan da açılan ihaleye ilişkin bir gönderiyi paylaşıp, “Avcılık bir spor değildir, cinayettir. Öldürmek spor olamaz #YokEtmeYaşat” diye yazdı.