Kavacık üzümünü dünya tanıyacak
Karabağlar Belediyesi’nin Kavacık üzümü için Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan almaya hak kazandığı coğrafi işaret belgesinin önemi, düzenlenen seminerle yöre halkına anlatıldı.
Kavacık köy meydanında gerçekleştirilen bilgilendirme etkinliğinde konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Avrupa Birliği’nin coğrafi işaretini de almak u¨zere yola çıktık. Kavacık’a özgu¨ bu u¨zu¨mu¨ du¨nyaya tanıtmaya kararlıyız” diye konuştu.
Başkan Selvitopu da konuşmasında, toplum sağlığını korumak için koronaviru¨s salgınına karşı yoğun bir mu¨cadele verdiklerini, buna rağmen belirli işleri ihmal etmediklerini vurguladı. Bunlardan birinin Kavacık u¨zu¨mu¨nu¨n du¨nyaya tanıtılması olduğuna dikkat çeken Selvitopu, “Bu u¨zu¨mu¨ sadece Tu¨rkiye’ye değil du¨nyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Bunun yollarından biri de coğrafi işareti almaktı. Uzun bir su¨reç yaşandı. Kavacık u¨zu¨mu¨nu¨n coğrafi işareti şimdiden Kavacıklılara, yöremize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.
Du¨nyanın bilişim çağını yaşadığını hatırlatan Muhittin Selvitopu, “Bilgisayar ortamında İzmir incelendiğinde ya da ziyaret edildiğinde, Kavacık’ın coğrafi işaretini herkes görecek. Bunu önce Avrupa Birliği’ne sonra du¨nyaya yaymak için ikinci su¨reci başlatıyoruz. Avrupa Birliği’nin coğrafi işaretine de almak u¨zere yola çıktık. Bununla ilgili çalışma başladı. İnşallah bu dönem içinde almış olacağız. Bu da Kavacığımıza yeni bir heyecan ve ekonomik değer katacak” dedi.
Mustafa Kemal Atatu¨rk’u¨n “Köylu¨ milletin efendisidir” sözu¨nu¨ temel alarak kırsal kalkınmayı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, şunları söyledi: “Tarımın önemini bu pandemi su¨recinde bir kez daha gördu¨k. Biz tarım u¨lkesiyiz. Üretimi artırmamız ve tarımı geliştirmemiz gerekiyor. Bunu ne kadar başarırsak toplum olarak o kadar yarar göru¨ru¨z. Kavacık u¨zu¨mu¨ne sahip çıkmamızdaki bakış açımız budur. Onu ekonomik bir değere dönu¨ştu¨rerek, sizlerin alınterlerinizin karşılığınızı almanızı sağlamak! Yerel yönetim olarak, koşullar ne olursa olsun sizleri desteklemeye, yanınızda olmaya devam edeceğiz. Her yıl eylu¨l ayında gerçekleştirdiğimiz Kavacık Üzu¨m Festivalimizi, pandemi nedeniyle bu yıl nasıl yapabileceğimiz konusunda da çalışıyoruz.”
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