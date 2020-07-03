Kavacık üzümünü dünya tanıyacak

03 Temmuz 2020 Cuma, 09:01

Kavacık köy meydanında gerçekleştirilen bilgilendirme etkinliğinde konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Avrupa Birliği’nin coğrafi işaretini de almak u¨zere yola çıktık. Kavacık’a özgu¨ bu u¨zu¨mu¨ du¨nyaya tanıtmaya kararlıyız” diye konuştu.

Başkan Selvitopu da konuşmasında, toplum sağlığını korumak için koronaviru¨s salgınına karşı yoğun bir mu¨cadele verdiklerini, buna rağmen belirli işleri ihmal etmediklerini vurguladı. Bunlardan birinin Kavacık u¨zu¨mu¨nu¨n du¨nyaya tanıtılması olduğuna dikkat çeken Selvitopu, “Bu u¨zu¨mu¨ sadece Tu¨rkiye’ye değil du¨nyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Bunun yollarından biri de coğrafi işareti almaktı. Uzun bir su¨reç yaşandı. Kavacık u¨zu¨mu¨nu¨n coğrafi işareti şimdiden Kavacıklılara, yöremize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Du¨nyanın bilişim çağını yaşadığını hatırlatan Muhittin Selvitopu, “Bilgisayar ortamında İzmir incelendiğinde ya da ziyaret edildiğinde, Kavacık’ın coğrafi işaretini herkes görecek. Bunu önce Avrupa Birliği’ne sonra du¨nyaya yaymak için ikinci su¨reci başlatıyoruz. Avrupa Birliği’nin coğrafi işaretine de almak u¨zere yola çıktık. Bununla ilgili çalışma başladı. İnşallah bu dönem içinde almış olacağız. Bu da Kavacığımıza yeni bir heyecan ve ekonomik değer katacak” dedi.

Mustafa Kemal Atatu¨rk’u¨n “Köylu¨ milletin efendisidir” sözu¨nu¨ temel alarak kırsal kalkınmayı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, şunları söyledi: “Tarımın önemini bu pandemi su¨recinde bir kez daha gördu¨k. Biz tarım u¨lkesiyiz. Üretimi artırmamız ve tarımı geliştirmemiz gerekiyor. Bunu ne kadar başarırsak toplum olarak o kadar yarar göru¨ru¨z. Kavacık u¨zu¨mu¨ne sahip çıkmamızdaki bakış açımız budur. Onu ekonomik bir değere dönu¨ştu¨rerek, sizlerin alınterlerinizin karşılığınızı almanızı sağlamak! Yerel yönetim olarak, koşullar ne olursa olsun sizleri desteklemeye, yanınızda olmaya devam edeceğiz. Her yıl eylu¨l ayında gerçekleştirdiğimiz Kavacık Üzu¨m Festivalimizi, pandemi nedeniyle bu yıl nasıl yapabileceğimiz konusunda da çalışıyoruz.”