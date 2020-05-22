Kavak’a yeni taşocağı yapılacak

22 Mayıs 2020 Cuma, 06:00

Söz konusu bölgede OYAK’a ait çimento fabrikası için mevcut taşocaklarının ruhsatsız çalıştırılmasına devam edilirken, yeni taşocağı ile 5 mahallenin su kaynakları, tarım, hayvancılık faaliyetleri zarar görecek.

Mahallelerde yaşamını sürdüren yurttaşlar duydukları kaygı nedeniyle siyasilerden ve çevre örgütlerinden destek istediler.

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) ile birlikte açılmak istenen taşocağında incelemelerde bulundu. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şube Başkanı Dr. Işık Özkefeli’nin de yer aldığı incelemeye açılmak istenen taşocağının bulunduğu Kavak ilçesi Karapınar ve Köseli mahallerindeki bazı yurttaşlar da katıldı.

CHP milletvekili Hancıoğlu, “Samsun’un doğası yeni bir tehditle karşı karşıya. Kavak’taki çimento fabrikasına ham madde sağlayacak olan taşocağı, Karapınar, Köseli gibi birçok mahallemizde tarım alanlarını ve yeraltı sularını tehdit edecek” dedi.

SAMÇEP Sözcüsü Mehmet Özdağ ise “Mevcut Kavak Çimento zaten çok büyük zarar vermiş durumda. Mahalle halkının mücadelesine destek bekliyoruz. Taşocağının işletmeye açılması halinde, orman varlıklarımız, hayvancılık, tarımsal faaliyetler ve sağlıklı yaşam koşulları tahrip olacaktır” diye konuştu.

ADD Başkanı Dr. Işık Özkefeli de “Etkilenecek doğal su kaynakları ve ünlü Köseli fasulyelerini yerinde gördük. Yöre halkı ile dayanışma içerisindeyiz” dedi.