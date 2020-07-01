Kavgada son raunt

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun da kurucusu olduğu İstanbul Şehir Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı. Karar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “Yapılan denetimler sonucunda mevcut mal varlığıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceği tespit edildi” denildi. Karar, Yükseköğretim Kurulu’nca da (YÖK) onaylandı. İstanbul Şehir Üniversitesi, 2008’de, Erdoğan’ın da katıldığı bir törenle açılmıştı. Ahmet Davutoğlu’nun, AKP’den ayrılmasının ardından 2019’un aralık ayında üniversitenin hesaplarına önce tedbir kararı konulmuş, ardından Marmara Üniversitesi’ne devredilmişti. Üniversitenin sahibi olan Bilim ve Sanat Vakfı’na da kayyum atanmıştı.

DOLANDIRICILIK SUÇLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl sonunda “Şehir Üniversitesi’nin tahsisini başbakanlığım döneminde yapan benim. Daha sonra malum zat başbakan olunca bu tahsisi Şehir Üniversitesi’ne mülkiyet devrine dönüştürmüştür. Öksüz ve yetimin hakkını orada gözetmeksizin devir gerçekleştirdiler. Bunlar Halkbank’ı da dolandırmaya çalıştılar” demişti.

ÖĞRENCİLERİN DURUMU

YÖK’ten yapılan yazılı açıklamada ise “Öğrencilerimizin eğitim ve öğretimi önceliğimizdir. Bu hususta öğrencilerimizin, eğitim ve öğretimlerine dün olduğu gibi bundan sonra da en uygun şartlarda devam etmeleri için gerekli her türlü tedbirin vakit geçirmeksizin alınacağını bilmelerini isteriz. Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için azami hassasiyetin gösterileceği hususu başta öğrencilerimiz ve aileleri olmak üzere kamuoyuna duyurulur” denildi.

YÖK kaynakları, faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesi’ndeki öğrencilerin durumunun birkaç gün içinde yapılacak YÖK Genel Kurulu’nda görüşüleceğini ve alınacak kararın kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.