Kavurucu sıcaklar geri dönüyor

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 07:51

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan haftalık hava durumu (23 - 29 Ağustos 2021) raporuna göre, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta ortasından itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde artarak Türkiye genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Pazartesi günü İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Tekirdağ, Kocaeli, Sinop, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Kars, Erzincan, Erzurum ve Bayburt'ta sağanak yağış bekleniyor.

Ülkenin güneyinde ise hava sıcaklığı hissedilir derecede artacak.

Salı günü sağanak yağış Orta ve Doğu Karadeniz'de etkisini gösterecek. Marmara Bölgesi'ni terk eden sağanak yağış, Ağrı ve Iğdır'da etkili olacak.

Çarşamba günü sağanak yağış neredeyse yurdu terk etmiş olacak. Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan hariç yurdun diğer kentlerinde sıcak hava etkisini gösterecek.

Perşembe günü ise yurdun tamamı sıcak havanın etkisinde olacak. Mevsim normallerin üzerine çıkan sıcak hava dalgası özellikle güneydeki şehirleri bunaltacak.

Cuma günü de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine etkili olacak. Kırklareli, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Ardahan'da yağış etkisini gösterecek.