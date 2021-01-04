Kayakçılar yarışlara yüksek kesimlerde hazırlanıyor
Muş’ta bu yıl beklenen karın yağmaması nedeniyle kayak merkezinde antrenman yapamayan kayaklı koşu sporcuları, Erzurum’da yapılacak olan yarışmaya yüksek kesimlerde hazırlanıyor.
Muş’ta bu yıl beklenen karın yağmaması nedeniyle kayak merkezinde antrenman yapamayan kayaklı koşu sporcuları, Erzurum’da yapılacak olan yarışmaya yüksek kesimlerde hazırlanıyor.
Muş Güzeltepe Kayak Merkezi’nde yeterli kar olmaması nedeniyle kente 7 kilometre uzaklıktaki Karlıdere köyüne giden kayaklı koşu takımı sporcuları, kırsal bölgelerde yarışlar için hazırlıklara başladı. Erzurum’da 8-10 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan 1. Etap Kayaklı Koşu Yarışmasına hazırlanan sporcular, yarıştan dereceyle dönebilmek adına kıyasıya mücadele veriyor. Kondisyon çalışması yapan sporcular, antrenmanlarını karın yoğun olduğu yüksek kesimlerde yapmaya çalışıyor.
Antrenmanlarla ilgili bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayak Antrenörü Süleyman Yıldırım, küresel ısınmanın getirdiği sıkıntıdan dolayı Muş’ta ve kayak merkezinde kar olmadığını söyledi. Antrenman yapabilmek için yüksek kesimlerde karlı bölge aradıklarını ifade eden Yıldırım, “Karlıdere mevkiinde biraz kar bulduk. Sporcularımızı 1. Etap Kayaklı Koşu Yarışmasına hazırlayabilmek için buralara geliyoruz. Farklı kulüplerden yaklaşık 60-70 sporcuyu her gün antrenmanlara getiriyoruz. Yarışlara hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sporcularımızın arasında 10 milli sporcumuz da bulunuyor” dedi.
Sporculardan Evin Köse de kayaklı koşu branşında yer aldığını belirterek, “8 Ocak’ta Erzurum’da 1. etap yarışımız olacak. Muş’ta ovada kar olmadığından dolayı elimizden geldiği kadar yüksek kesimlere çıkıp yarıştan geri kalmamak için antrenman yapıyoruz. Günde bir defa gelme imkanımız oluyor. Bunu da iyi değerlendirip 1-1,5 saat boyunca burada kayıyoruz” diye konuştu.
Normal şartlarda Muş’ta 1 metrenin üzerinde kar olduğunu ifade eden sporculardan Rojin Argun ise, “Muş’ta bu sene kuraklık nedeniyle kar göremedik. Biz de yüksek kesimleri seçip mecburen buralarda antrenmanlarımızı yapıyoruz. Umarım güzel dereceler alıp iyi yerlere gideriz” şeklinde konuştu.
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