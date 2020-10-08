Kayakla Atlama Milli Takımı, Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla atladı
Kayakla Atlama Milli Takımı, antrenmanlarında Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla atlayış yaptı. 60 metrelik rampadan atlayan milli sporculardan Fatih Arda İpçioğlu, "Türkiye-Azerbaycan dostluğunu atlama kulelerinden dünyaya göstermek istiyoruz" dedi.
Kayakla Atlama Milli Takımı, antrenmanlarında Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla atlayış yaptı. 60 metrelik rampadan atlayan milli sporculardan Fatih Arda İpçioğlu, "Türkiye-Azerbaycan dostluğunu atlama kulelerinden dünyaya göstermek istiyoruz" dedi.
Çin'de 2022'de yapılacak kış olimpiyatlarına vize alabilmek için hazırlıklarını Erzurum'daki atlama kulelerinde sürdüren Kayakla Atlama Milli Takımı, ateşkesi bozan Ermenistan'ın saldırdığı Azerbaycan'a destek vermek için Türk ve Azerbaycan bayrağı açtı. Antrenörleri Samat Karta nezaretinde 60 metrelik rampadan Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla atlayış yapan sporcular, yere indikten sonra göğüslerindeki bayrakları çıkardı.
İki ülkenin kardeşliğini göstermek istediklerini söyleyen milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu, "Bugünki atlayışlarımızı Azerbaycan için gerçekleştireceğiz. Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla iki ülkenin dostluğunu tüm dünyaya göstermek istiyoruz" diye konuştu.
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