Kayaşehir'de İETT otobüsü yoldan çıktı
Kayaşehir'de İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir sebeple yoldan çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kayaşehir'de yoldan çıkan yolcu otobüsü yolun kenarındaki boş araziye uçtu. Otobüste fazla yolcu olmaması olası bir faciayı önledi.
Sürücünün yara almadan atlattığı kaza nedeniyle polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin otobüsü olay yerinden kaldırma çalışmaları sürüyor.
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