01 Eylül 2021 Çarşamba, 17:48

Süper Lig ve TFF 1.Lig'in ardından 2021-2022 Sezonu TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup 1. Hafta karşılaşmaları 5 Eylül'de, TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. Grup 1. Hafta karşılaşmaları 4 ve 5 Eylül'de oynanacak ve futbolumuzda yeni bir perde daha açılacak.

Futbol Federasyonu, pandemiyi ve alt liglerde yaşamlarını sürdürecek gelir kaynaklarından yoksun kalan kulüplerin parasal konumunu düşünmeden bir gruplandırma yaptı. Bölgesel sınıflandırma yerine 2.Lig ve 3.Lig kulüpleri yurdun dört bir köşesine dağıtıldı.

Yeterli finansal gücü olmayan, arkasında bir belediye ya da güçlü bir kuruluş olmayan kulüpler, daha şimdiden "kaybedenler kulübü" ne adını yazdırdılar bile.

Başlarında Ali Koç yok ki. Özel uçakla gidip, maç oynadıktan sonra uçağa atlayıp dönsünler. Her yere uçak yok? Hangi araçla gidecekler? Gitseler de uçak saatleri denk gelecek mi? Hangi otelde kalacaklar? Hijyenik koşulları ne olacak? 30-35 kişilik kafilenin konaklama gideri ne tutacak? Maça çıkacaklar, bazı yerlerde doğru dürüst soyunma odası bile bulunmayan statların aralarında bulunduğu tesislerin pandemik koşulları uygun olacak mı?

Alt liglere doğru gittikçe bu sorunlara daha da farklı bir anlam yükleniyor. Türk Futbolu'nun futbolcu tarlası olması gereken division yine üvey evlat, yine "kadere kırkbeş" yürüyecek.

Örneğin 3.Lig 3. Grupta Türkiye'nin en batısındaki Karşıyaka ile en doğusundaki Ağrıspor 1970 aynı grupta mücadele edecekler. Aralarındaki mesafe 1382 km... Durun daha bitmedi. Daha 1474 km'lik Of, 1453 km'lik Mardin, 1390 km.lik Gümüşhane deplasmanları var, Karşıyaka'nın önünde. Üç aşağı beş yukarı bu gruptaki Fethiyespor da aynı tabloyla karşı karşıya...

Bunun hakemi var, temsilcisi var, gözlemcisi var...

Gruplandırma ve yol meselesi konunun sadece bir boyutu. Sponsorluk gelirlerinden Süper Lig aslan payını alırken, alt liglere deyim yerindeyse "zırnık koklatılmıyor."

Üç İstanbul kulübü ve Trabzonspor'un borcu Ağustos başında açıklandı. Fenerbahçe 5,96 milyar liralık borçla zirvede... KAP'taki bildirimlere göre; Beşiktaş'ın borcu 5,47 milyar lira ... Galatasaray'ın 4,51 milyar lira borcu var... Trabzonspor'un toplam yükümlülüğü ise 1,44 milyar lira...

Oysa Mart 2021'de, aralarında devlet bankalarının da bulunduğu Ziraat Bankası, Halkbank, DenizBank ve Yapı Kredi ile bu dört kulüp arasında 8,4 milyar liralık büyüklüğe sahip bir yapılandırma sözleşmesi imzalanmıştı.

Görülüyor ki pek de değişen bir şey yok. Borç yiğidin kamçısı!

Alt liglerdekilerin neyle seyahat edeceği, nerede kalacağı, pik yapan pandemi ortamında nasıl sağlığını koruyacağı ise kimsenin umurunda değil.

"Gözden ırak, gönülden de" misali "eski tas eski hamam" ligler perdelerini açacak.

Egeliler'in durumu ve ilk hafta maçları ise şöyle:

2.Lig'de Beyaz Grup'ta dört Egeli top koşturacak. Bucaspor 1928 (Isparta 32), Nazilli Belediye (Kırklareli-D), Uşakspor (Amed Sportif-D), Akhisarspor (Zonguldak Kömür-D)...

Kırmızı Grup'ta ise Turgutluspor (Sivas Belediye-D), Somaspor (Niğde Anadolu FK) var ve iki Egeli :Bodrumspor - Afjet Afyonspor mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

3.Lig'de Karşıyaka (Esenler Erok-D) Doğu takımlarının yer aldığı 3. Grup'ta diğer Egeli Fethiyespor'la (Kırıkkale B.Anadolu-D) birlikte mücadele ecek.

Diğer Egeliler'den Bergama Belediye (Elazığ-D)ve Belediye Kütahya (Arnavutköy) 1.Grup'ta, Kızılcabölükspor (Bayrampaşa) ve ligin yeni ekibi Kuşadasıspor (52 Orduspor) ise 2. Grup'ta yarışacak.

Başarılar. Yolunuz açık olsun