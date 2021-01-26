''Kayı İnşaat konkordato süreci başlatacak''

26 Ocak 2021 Salı, 20:13

İnşaat Emekçileri Sendikası Kayı İnşaat işçileri, , İstanbul Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü önünde, taleplerini dile getirdiler. Sendika yöneticileri şirket yetkilileriyle yaptıkları görüşmenin ardından, kendilerine Kayı İnşaat’ın konkordato süreci başlatacağının söylendiğini açıkladılar.

İnşaat Emekçileri Sendikası, konkordato süreciyle ilgili resmi bildirimi bekleyeceklerini, işçi alacaklarının öncelikli olduğunu kaydetti.





''CUMHURBAŞKANI, COŞKUN YILMAZ’A ÖDÜL VERDİ''

Bugünkü eylemde konuşan işçiler şunları söyledi:

“Bizler Galatasaray, Beşiktaş değiliz. Milyon dolarlarımız yok. İşçiyiz biz işçi! Bakanların bizi görmesi için ne yapmamız gerekiyor? Çocuğum beni aradı, bir dolmuş parası istedi doktora gitmek için. Göndereceğim dedim, hala gönderemedim. Nasıl göndereceğim onu da bilmiyorum.

Coşkun Yılmaz bize iş durumunun kötü olduğunu paramızı ödeyemeyeceğini söyledi. Biz tamam dedik idare ettik, aylar geçti. 60 gün grev yaptık. Biz grevdeyken Cumhurbaşkanı, Coşkun Yılmaz’a ödül verdi. Bizi tüm dünya izleyen arkadaşlarımız var. Bize sürekli mesaj atıyorlar. Bizi tüm dünya görürken Cumhurbaşkanı, bakanlar bizi neden görmüyor?

Sahra çölünde, kum fırtınalarının içinde çalıştık. Bütün yetkililere seslendik. Sesimize ses olan yok. O şartlarda çalışmanın ödülü bu mu?

Buradan bizleri arayarak sesleri olmamızı isteyen, haklarını alamayan Pakistanlı işçi arkadaşlarımıza da selam olsun.”

''OTURUP MAKAMINDAN İZLİYORLAR''

İnşaat-Sen Sözcüsü Nurseli Gözüaçık’ ise şunları kaydetti:

“Sesimizi herkes duydu. Ama bu mücadeleyi oturup makamından izliyorlar. Bu hak edişleri alma mücadelesinin sadece Kayı işçilerinin değil tüm inşaatçıların problemidir. Çünkü bu patronlar açısından bir usul haline gelmiş. Sıkıştıkları zaman ilk feda ettikleri şey işçilerin alın terleri oluyor. İşçiler patronla baş başa bırakılmamalıdır. Burada yapılması gereken Çalışma Bakanlığı’nın işe el koymasıdır. Bugün kayı işçilerinin kazanması bundan sonra tüm işçiler için çok büyük cesaret olacaktır. Bundan sonra hiçbir patron köşeye çekilemeyecektir.

Biz bakanlıkların görevlerini hatırlatmaya devam edeceğiz. Onlar görevlerini yerine getirmek zorunda kalacaklar çünkü Kayı İnşaat işçileri 11 gündür karın yağmurun altında direniyorlar. Kimse bu mücadeleyi görmezden gelmez.

İşçiler neye güveniyorlar diyenler olabilir. Biz bugüne kadar sırtımızı birbirimize yaslayarak geldik. Tüm Kayı İnşaat işçilerine buradan sesleniyoruz. Biz İnşaat-Sen olarak söz veriyoruz. Kayı İnşaat işçilerinin hakkını alacağız. Tüm bakanlıkların özellikle de Çalışma Bakanlığı’nın adım atması için, tüm işçilerin hak edişlerini alabilmesi için kazanana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz ve mutlaka kazanacağız.”

NE OLMUŞTU?

Kayı İnşaat’ın yurt dışındaki şantiyelerinde ve ofislerinde çalışan 250’ye yakın işçinin bir yıldan fazla süredir maaşları ödenmedi. 2019’dan bu yana işçiler defalarca Kayı İnşaat patronu Coşkun Yılmaz’a ulaştı. Alacaklarını istedi. Ancak Coşkun Yılmaz, 2 yıla yakın süredir “ödeyeceğim” dedi ancak ödeme yapmadı.

İşçiler 28 Aralık 2019’da maaşlarını alamadıkları için Cezayir’de grev yaptı. Arabuluculuk sözleşmeleri imzalandı. Hakedişlerin 2020 Mart ayında ödeneceği taahhüt edildi. Ancak sözler tutulmadı. Anlaşmalar çöpe atıldı. İşçiler dava açtı. Yüzlerce kez patronla görüştü. Coşkun Yılmaz “en yakın zamanda ödeyeceğim” diyerek işçileri sürekli oyaladı.

Kayı İnşaat, işçilerin maaşını ödemezken, para kazanmaya devam etti. Öyle ki Kayı İnşaat 2007 yılından bu yana her sene en büyük 250 uluslararası müteahhit listesine giriyor ve bununla övünüyor.

Kayı Holding’in bünyesinde sadece inşaat firması bulunmuyor. Holding, enerji ve medikal alanlarında da faaliyet gösteriyor.