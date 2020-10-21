Kayınvalidesini vuran damada 8 yıl hapis

21 Ekim 2020 Çarşamba, 11:50

İstanbul’un Fatih ilçesinde kayınvalidesi Yurdagül Ertan’ı darp ettikten sonra silahla yaralayan Ümüt Akıncı’nın yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı. Ertan, yaşadıklarını mahkemede şu sözlerle anlattı:

SENİ DE KESECEĞİM, KIZINI DA KESECEĞİM

– Bakkala gideceğim için kapı bir milim açıktı. Elinde siyah torba olan birinin dış kapıyı açtığını gördüm. Damadım olduğundan tanıdım. Tabancanın kabzasıyla kafama vurdu. Yığıldım kaldım. Kafamdan kanlar akmaya başladı. Kızımı kastederek, “Burcu nerede? O buraya gelecek” dedi. “Seni de keseceğim, kızını da keseceğim, öldüreceğim” diye tehdit etti.

OLAYDAN SONRA HASTANEYİ BASTI

– Yanındaki poşette keser ya da balta gibi bir şey vardı. Onu da çıkardı. Sonra da ayakkabılarıyla darp etmeye başladı. Daha sonra ateş etti. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Yüzüm eski haline dönmedi. Bacaklarımı eskisi gibi kullanamıyorum. Damadım bu olaydan sonra hastaneyi de bastı.

ÜÇ SUÇTAN CEZA VERİLDİ

Ertan’ın avukatı, sanığın eyleminin kasten öldürmeye teşebbüs olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, Ümüt Akıncı’ya kasten yaralamadan 5 yıl 4 ay, ruhsatsız silah bulundurmaktan 2 yıl ve tehdit suçundan 8 ay olmak üzere toplam 8 yıl hapis cezası verdi.

YERE ATEŞ ETTİM, BACAĞINA GELDİ

Davanın sekizinci celsesinde tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliye edilen Ümüt Akıncı, ilk duruşmada verdiği ifadede, “Memleketime gidecektim. Çocuklarımın eşyasını almak için kayınvalidemin evine gittim. İçeri girer girmez, bana küfretmeye başladı, tartıştık. Yanımdaki tabancayla yere doğru ateş ettim ama bacağına denk geldi. Kanamayı durdurmak için tampon yaptım. Ambulans ve polise haber verdim. Suç kastıyla hareket etmedim” demişti.



Kaynak: Sözcü