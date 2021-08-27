Kayıp çocuğun cansız bedeni foseptikte bulundu
Denizli’de 5 yaşındaki Abdullah Yeşildağ'ın cansız bedeni evinin yakınındaki foseptikte bulundu.
Denizli’nin Bekilli ilçesinde sabah saatlerinde kaybolan 5 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, birkaç saat sonra evinin yakınındaki foseptik çukurunda bulundu.
Olay, Bekilli ilçesi Üçkuyu Mahallesi'nde meydana geldi.
Yakınlarının sabah saatlerinde haber alamadığı 5 yaşındaki Abdullah Yeşildağ, ailesinin her yerde aramasına rağmen bulunamadı. Yakınlarının ihbarı üzerinde bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri Yeşildağ'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Bölgeyi didik didik arayan ekipler evin yakınında bulunan foseptik çukurundan şüphelenerek çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.
Yaklaşık birkaç saatin ardından ekipler çukurun içinde 5 yaşındaki çocuğun cansız bedenine rastladı. Bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipler çalışmalarını gerçekleştirirken yakınları ise sinir krizi geçirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni ekipler tarafından çıkartılarak Pamukkale Üniversitesi morguna kaldırıldı.
Abdullah Yeşildağ kesin ölüm sebebi ise yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.
İlgili Haberler
- Ankara'da foseptik çukurunda bulunan 6 yavru köpek tedaviye alındı
- Denizli'de foseptik çukurunda 3 kişinin ölmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı
- Foseptikteki suyun tahliyesi sırasında pompanın egzozundan zehirlenen 8 işçiden 3'ü öldü
- FETÖ, askeri öğrencileri foseptik çukurunda süründürmüş
Video Haberler
- İş insanının el ve ayaklarını bağlayarak gasp ettiler
- İstanbul'da skandal olay! Kameraya böyle yakalandı
- İstanbul'da yüksek sesli müzik kavgası
- Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler
- Ege'de Türk balıkçılara taşlı saldırı
- Trenin makinistine el sallayıp durdurmaya çalıştı
- JASAT ekibini şoke eden olay
- Restoranda çalışan garson, aşçıları vurdu: 2 yaralı
- Kask takmayan motosikletli hayatını kaybetti
- Düğünde oynayan teyzeyi görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Seren Serengil'den Gülben Ergen'e dikkat çeken sözler
- 400'den fazla erkeğin toplu tacizine uğradı!
- Gülben Ergen'den 'korona' paylaşımı düzeltmesi
- Maçoğlu: Kaymakam üzerimize yürüdü
- Manisa'da işçilerin olduğu araçta kaza: 4 ölü, 6 yaralı
- Anadolu insanı asla böyle değildi
- Selin Ciğerci'den Deniz Akkaya için yeni hamle
- Erdoğan ve Bahçeli'nin bu fotoğrafına dikkat çeken yorum
- Türk yetkililer 'havalimanı' kararını açıkladı
- TTB'den dikkat çeken Delta varyantı uyarısı