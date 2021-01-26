Kayıp gencin annesi: 'Yavrum aç mı, susuz mu diye ben ölüyorum'

26 Ocak 2021 Salı, 06:00

İstanbul Başakşehir’de işyerine gittiği sırada zorla bir araca bindirilerek kaçırıldığına ilişkin görüntü kayıtları ortaya çıkan Gökhan Güneş için ailesi, yakınları ve siyasi parti örgütleri, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi önünde nöbet başlattı.

Güneş bulunana kadar her gün 13.00- 15.00 saatleri arasında Çağlayan Adliyesi önünde eylem yapılacağı belirtilirken eylemde konuşan anne Nazife Güneş şunları söyledi:

“Benim yavrum nerede? Benim yavrum aç mı, susuz mu diye ben ölüyorum. Ben yavrumu istiyorum, başka hiçbir şeyle işim yok. Devletle, milletle örgütle hiçbir şeyle işim yok.”

“Gökhan Güneş’i alacağız” sloganlarının atıldığı eyleme HDP milletvekili Musa Piroğlu da katıldı