Kayıp gencin annesi: 'Yavrum aç mı, susuz mu diye ben ölüyorum'

Yağmur altında yapılan açıklamada anne Nazife Güneş, gözyaşlarına boğuldu. Güneş, “Ben emekçi bir kadınım, eşim temizlikçi kendim fabrika işçisiyim. Ben polisle askerle uğraşamam; ben oraları bilmiyorum bile. Ben o kapılara gitmedim; gitmek istemem bile. Benim çocuğumu getirsinler başka hiçbir şey istemiyorum” dedi. Öte yandan Güneş için önceki gün Arena Park’ta eylem yapan ve gözaltına alınan Gökhan Güneş’in ailesi ve arkadaşları serbest bırakıldı.

cumhuriyet.com.tr
26 Ocak 2021 Salı, 06:00
Kayıp gencin annesi: 'Yavrum aç mı, susuz mu diye ben ölüyorum'
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İstanbul Başakşehir’de işyerine gittiği sırada zorla bir araca bindirilerek kaçırıldığına ilişkin görüntü kayıtları ortaya çıkan Gökhan Güneş için ailesi, yakınları ve siyasi parti örgütleri, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi önünde nöbet başlattı. 

Güneş bulunana kadar her gün 13.00- 15.00 saatleri arasında Çağlayan Adliyesi önünde eylem yapılacağı belirtilirken eylemde konuşan anne Nazife Güneş şunları söyledi: 

“Benim yavrum nerede? Benim yavrum aç mı, susuz mu diye ben ölüyorum. Ben yavrumu istiyorum, başka hiçbir şeyle işim yok. Devletle, milletle örgütle hiçbir şeyle işim yok.” 

“Gökhan Güneş’i alacağız” sloganlarının atıldığı eyleme HDP milletvekili Musa Piroğlu da katıldı


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