Kayıp olarak aranırken gölete uçan aracında cesedi bulundu

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 17:21

Karacabey ilçesinde yaşayan İlhan Gücüner‘den dün akşamdan beri haber alamayan yakınları, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, İlhan Gücüner için arama çalışması başlattı.

Yapılan araştırmada Gücüner’in en son aracıyla kırsal Yarış Mahallesi’nde görüldüğü bilgisine ulaştı. Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Yarış Göleti kıyısındaki bazı ağaçların devrildiği ve yolda lastik izleri olduğunu saptadı.

Bunun üzerine bölgeye deniz polisi, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Gölette arama yapan deniz polisi dalgıçlar, Gücüner’in aracını kıyıdan 4 metre açıkta buldu. Ekipler, İlhan Gücüner’in araçta hayatını kaybettiğini belirledi.



Sudan çıkarılan Gücüner’in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.