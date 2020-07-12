Kayıp tablolar Dışişleri ve MİT’te mi?

12 Temmuz 2020 Pazar, 06:00

Emir, 2013 yılında başlatılan soruşturma kapsamında ilk olarak kayıp olduğu belirlenen 57 eserle ilgili süreç yürütülürken, 2006-2010 yılları arasında 79 eserin İstanbul’da yasadışı yollarla satışının yapıldığının belirlendiğini anımsattı.

Bu süreçte 5 farklı ismin Kültür Bakanı olarak görev yaptığını anımsatan Emir, “2007-2013 yıllarında Kültür Bakanı olarak görev yapan Ertuğrul Günay’ın da görevi boyunca zaman zaman bazı kamu kurumlarından bu eserleri resmi yazılarla geri istediği bilinmektedir.

Ancak, bugüne kadar bize verilen yanıtlara göre Teftiş Kurulu’nun 2015 yılı içinde tamamladığı rapor kapsamında 2015’ten itibaren bakanlık yapan Ömer Çelik, Yalçın Topçu, Mahir Ünal, Nabi Avcı ve Numan Kurtulmuş’un yetkililerle ilgili herhangi bir işlem yapmadığını ortaya koymuştur” dedi.

Emir, yetkililerin Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi’ndeki yolsuzluğa gözlerini kapattıklarına da dikkat çekerek “Son Teftiş Kurulu’nun raporunun ardından sorumlular hakkında nasıl bir işlem yapılmış, bilmiyoruz. Çünkü sorularımızı yanıtlamıyorlar” diye konuştu.

Emir, kayıp tabloların bir bölümünün Dışişleri Bakanlığı ile MİT binasında, üst düzey yöneticilerin odalarında bulunduğu yönünde iddialar olduğuna işaret etti.

‘GELİN KONTROL EDELİM’

Emir, “Kamu hazinesi olan ve her vatandaşın görebilmesi için Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi’nde sergilenmesi gereken bu eserler, gerçekten diğer kamu kurumlarında şahısların odalarında asılı mı duruyor? Neden gidip bakmıyorsunuz?

Kültür ve Turizm Bakanı’na sesleniyorum: Gelin beraber bakalım, kontrol edelim. Eğer peşine düşmüyorsanız bu tabloların siz de suç ortağısınız” çağrısını yaptı.