Sağlık Bakanlığı’nın aşı seferberliği kaosa neden oldu: Uzun kuyruklar oluştu

18 Haziran 2021 Cuma, 04:00

Sağlık Bakanlığı’nın yaş gruplarını düşürerek koronavirüs aşısı konusunda seferberlik başlatması hastane ve Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) yoğunluğa neden olurken yurttaşlar metrelerce kuyrukta, saatlerce beklemek durumunda kalıyor.

Aile Hekimleri Çalışanları Sendikası üyesi Adana’da aile hekimi Uzm. Dr. Halil Volkan Tekayak, birkaç gündür ASM’lerde inanılmaz bir kalabalığın olduğunu belirterek “23 milyon SGK’li ve 3.5-4 milyon Bağ-Kur’luya aşı randevularının verilmesiyle insanlar bir anda randevu almak için sisteme yüklendi. Ayrıca 35 yaş üstüne aşılama gelmesiyle birlikte sistem yoğunluğu da arttı. e-nabız, 182, MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi), aşı takip sistemi ve aşıla uygulaması hepsi ortak çalıştığı için sistemsel yüklenme sorunların da katlanmasına neden olup sisteme erişim sağlayamıyoruz. Kişinin TC’sini yazıp reçete bile yazamıyorsunuz” dedi. “Aşıla” sistemindeki kopmalar nedeniyle aşıların zaman zaman yapılamadığını da anlatan Tekaynak, “Hızlıca aşı merkezleri kurulmalı. Aile hekimleri ve hastaneler kapasitelerini zorlamayacak şekilde aşılamaya randevu ile devam etmelidir” dedi.

‘BULAŞ NOKTASI HALİNE GELEBİLİR’



İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada ise “Yaklaşık 100 milyon doz aşının daha uygulanmayı beklediğini bilerek aşılama stratejimizi gözden geçirmemiz şarttır. Bu şekilde ASM koşullarını bilmeden müdahale Covid-19 pandemi koşullarında kaostan başka bir şey getirmemek ile birlikte ASM’leri bulaş noktası haline getirmek dışında hiçbir işe yaramayacaktır. Vaka sayılarının 5 bin seviyelerinde seyrettiği şu dönemde bu yeni bir pike davetiye çıkarmaktadır” denildi. Açıklamada, “Okullar, parklar, meydanlar, aşı çadırları hayata geçirilmeli, aşı kampanyası geniş alanlara ve kitlelere yayılmalı. Hastanelerdeki aşılama işleri için ayrıca mekân ve personel ayrıldığı, ASM’lerde böyle bir imkân bulunmadığı unutulmamalıdır. Aşılama maksimum devam etmeli” denildi.

