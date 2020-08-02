Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı futbola siyasi destek için teşekkür etti

02 Ağustos 2020 Pazar, 14:21

Süper Lig'deki takım sayısının 21'e çıkarılışına ilişkin siyasi etki iddiaları sürürken, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yaptığı açıklamalar kafaları karıştırdı.

Kayseri Belediye Başkanı bayramlaşma sırasında futbol-siyaset gafı yaptı! Başka Kılıç, TFF kararı ile lig düşmekten kurtulan Kayserispor için Cumhurbaşkanına teşekkür etti.

Bayramlaşma sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını ileten Başkan Kılıç, "Hem Ayasofya için hem de Kayserisporumuzun Süper Lig'de kalmasına vermiş olduğunuz gerçekten siyasi irade ve destek için" dedi. Bir süre yanıt vermeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler sağ olun" yanıtını verdi.