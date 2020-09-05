Kayseri Sağlık Müdürü: Pozitif kişiler, temaslı bilgilerini doğru vermiyor
Kayseri Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşların, temaslı oldukları kişiler ile ilgili doğru bilgi vermediğini belirterek, "Temaslı bilgisi doğru verilmediği zaman virüsün yayılımının önüne geçemeyiz" dedi.
Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Twitter hesabından filyasyon ekiplerinin koruyucu kıyafetler ile görev başında çekilen fotoğraflarını paylaşarak bir açıklama yaptı.
"DOĞRU BİLGİ VERİLMEDİĞİ ZAMAN VİRÜS YAYILIMININ ÖNÜNE GEÇEMEYİZ"
Benli yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Sağlık çalışanlarımız bu kıyafetlerin içinde gece demeden gündüz demeden mücadele içindeler. Virüsü tespit edip, çevrelemek ve riskli kişilerin gezip dolaşmalarını engellemek için çalışıyorlar. Ancak pozitif olan kişilere temaslı oldukları kişiler sorulduğunda doğru bilgi verilmediğini üzülerek gözlemlemekteyim. Kural olarak şikayetlerin başlamasından önceki son 48 saatte, 15 dakikadan fazla, maskesiz (yüz yüze), 1 metreden yakın birlikte olunan kişiler yakın temaslı sayılmaktadır. Temaslı bilgisi doğru verilmediği zaman virüsün yayılımının önüne geçemeyiz."
Video Haberler
- İmamoğlu çiftinden dikkat çeken paylaşım
- Show TV'de 'Cumhuriyet' sözcüğüne sansür!
- Otobüse maskesiz alınmayınca, sileceklere tutundu
- 40 yıllık yerinden apar topar çıkardılar
- Gerekirse gidip Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım
- Aytaç Ünsal hastaneden böyle çıktı
- Pendik'te feci otobüs kazası: 24 yaralı
- İşportacı ile zabıta memurları arasında yumruklu kavga
- Fesli Kadir’le de görüntüleri ortaya çıktı
- Başkent'te skandal görüntüler! Yavaş talimat verdi