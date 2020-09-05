Kayseri Sağlık Müdürü: Pozitif kişiler, temaslı bilgilerini doğru vermiyor

05 Eylül 2020 Cumartesi, 12:01

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Twitter hesabından filyasyon ekiplerinin koruyucu kıyafetler ile görev başında çekilen fotoğraflarını paylaşarak bir açıklama yaptı.

"DOĞRU BİLGİ VERİLMEDİĞİ ZAMAN VİRÜS YAYILIMININ ÖNÜNE GEÇEMEYİZ"



Benli yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarımız bu kıyafetlerin içinde gece demeden gündüz demeden mücadele içindeler. Virüsü tespit edip, çevrelemek ve riskli kişilerin gezip dolaşmalarını engellemek için çalışıyorlar. Ancak pozitif olan kişilere temaslı oldukları kişiler sorulduğunda doğru bilgi verilmediğini üzülerek gözlemlemekteyim. Kural olarak şikayetlerin başlamasından önceki son 48 saatte, 15 dakikadan fazla, maskesiz (yüz yüze), 1 metreden yakın birlikte olunan kişiler yakın temaslı sayılmaktadır. Temaslı bilgisi doğru verilmediği zaman virüsün yayılımının önüne geçemeyiz."



