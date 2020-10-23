Kayseri saldırısının faili yakalandı
Kayseri'de, 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere yönelik saldırının faaillerinden 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet operasyonuyla Kuzey Irak'ta yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
PKK mensubu 'Fırat Botan' kod adlı Ferhat Tekiner, MİT'in emniyet ile işbirliği içerisinde düzenlediği operasyonla Kuzey Irak'ta yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
PKK'lı Tekiner'in, 17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen saldırının faillerinden olduğu tespit edildi. Ferhat Tekiner'in, 15 askerin şehit olduğu ve 54 kişinin de yaralandığı Kayseri'de patlamanın faili 'Kendal Deniz' kod adlı Kenan Çiçek'e çaldığı aracı teslim eden terörist olduğu belirlendi.
Hakkında yakalama kararı olan Ferhat Tekiner, MİT ve Emniyet tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucunda Kuzey Irak'tan Türkiye'ye getirildi.
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