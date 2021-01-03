Kayseri'de Beşiktaş'ın locasına saldırı, milletvekili yumruk attı
Kayseri-Beşiktaş maçının sonlarında yaşanan gerginliğin ardından Cumhur İttifakı bir milletvekili ile kardeşinin Beşiktaşlı yöneticilerin locasını basıp küfrettiği ve yumruk attığı öne sürüldü.
Kayseri-Beşiktaş maçı sonrası VIP tribünü karıştı.
Kayseri-Beşiktaş maçının sonlarındaki gerginliğin ardından Cumhur İttifakı bir milletvekili ile kardeşinin Beşiktaşlı yöneticilerin locasını basıp küfür ettiği, yumruk attığı öne sürüldü. Milletvekilinin MHP'li Baki Ersoy ve kardeşi L.Ersoy olduğu iddia edildi.
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, "Burada çok vahim bir olay yaşadık, son dakikalardaki gerginlikten sonra yöneticilerimizin locası Türkiye Cumhuriyeti milletvekili sıfatını taşıyan bir şahıs ve kardeşi tarafından basıldı. İki yöneticimiz yumruklandı. Burası Patagonya değil. Milletvekili ve kardeşinden şikayetçiyiz. Kamera kayıtlarını istedik. Bu camia bu olayın hesabını sorar" dedi.
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