Kayseri'de mezar fiyatları 40 bin TL'yi buldu
Kayseri Şehir Mezarlığı’nda mezar yeri fiyatlarındaki aşırı artış vatandaşların tepkisine neden oldu. Bir mezar yerinin 40 bin liraya ulaştığını belirten CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, “Ölümde dahi fakir ve zengin ayrımı var. Şeytan dahi insan öldüğünde, insanoğlu üzerinden elini çeker ama bu zalim iktidar, insanoğlu rahmetli olduğunda da onun üzerinden rant peşinde” dedi.
Kayseri’de şehir merkezinde bulunan Asri Mezarlığı’na yakınlarını defnetmek isteyenler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin astronomik defin yeri fiyatları ile karşılaştı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her bir defin için 40 bin TL ücret talep etti. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, yakınları vefat eden yurttaşlarla mezarlık önünde bir araya geldi. Yakını vefat eden biri “Asri mezarlık için cenazeyi defnetmemiz için 40 bin lira ücret talep edildi. Bir başka yerde, Erkilet’te, boşluk olduğunu söylediler, orada mezar başı 200 lira talep ettiler. İki mezar alırsak oradan, 3 bin 700 lira istediler” dedi. Yakınını kaybeden diğer yurttaş da “Bizden burası için tek mezara 40 bin lira istendi. İki mezar alacaktık. 80 bin lira para istendi” dedi.
ÖLÜM YERİNDE BİLE AYRIM
Mezar yeri fiyatlarındaki uçuruma tepki gösteren Arık, “Şu an Kayseri’nin en değerli arazisinin üzerindeyiz. Buradaki arazinin metrekaresi 20 bin TL. İki metrekaresi 40 bin lira. Fakir rahmetli olduğu zaman, öldüğü zaman Asri Mezarlığa yatma şansı yok. Ölümde dahi fakir ve zengin ayrımı var. Şeytan dahi insan öldüğünde, insanoğlu üzerinden elini çeker ama bu zalim iktidar, insanoğlu rahmetli olduğunda da onun üzerinden peşinde” diye konuştu.
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