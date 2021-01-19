Kayseri'deki ucuz elma kuyruğundan sonra İstanbul'da ücretsiz ekmek kuyruğu
Ekonomik kriz derinleşirken Kayseri'de ucuz elma kuyruğunun ardından İstanbul'da da yurttaşlar soğuk hava ücretsiz ekmek için kuyruğa girdi.
Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) İstanbul’da ücretsiz ekmek dağıttı.
Ücretsiz ekmek almak isteyen yurttaşlar, soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturdu.
Kuyruğun görüntülerini paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Kuyruklar ülkesi Türkiye” diyerek tepki gösterdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’u etiketleyen Ağbaba, “Yoksulluğu sıfırlamıştınız değil mi?” diye sordu.
Kuyruklar ülkesi Türkiye:— Veli AĞBABA (@veliagbaba) January 18, 2021
- İstanbul'da ucuz Halk Ekmek kuyruğu
- Edirne'de yağ için Kızılay'a kan verme kuyruğu
- Van'da borç yapılandırma kuyruğu
- Ordu'da askıda ekmek kuyruğu
- Şimdi de İstanbul'da ücretsiz yemek kuyruğu
Yoksulluğu sıfırlamıştınız değil mi Sn @ZehraZumrutS? pic.twitter.com/CX2sENL6tq
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