Kayseri'deki ucuz elma kuyruğundan sonra İstanbul'da ücretsiz ekmek kuyruğu

19 Ocak 2021 Salı, 02:31

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) İstanbul’da ücretsiz ekmek dağıttı.

Ücretsiz ekmek almak isteyen yurttaşlar, soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturdu.

Kuyruğun görüntülerini paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Kuyruklar ülkesi Türkiye” diyerek tepki gösterdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’u etiketleyen Ağbaba, “Yoksulluğu sıfırlamıştınız değil mi?” diye sordu.



