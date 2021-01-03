Kayserispor-Beşiktaş maçında penaltı kaçtı

Kayserispor-Beşiktaş karşılaşıyor.

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2021 Pazar, 18:15
Kayserispor-Beşiktaş maçında penaltı kaçtı
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Süper Lig'de 2 galibiyeti bulunan Hes Kablo Kayserispor ise 10 maçtır kazanamıyor. Beşiktaş ise liderlik peşinde.

İlk şut 5. dakikada Atiba'dan geldi, Doğan gole izin vermedi.

10. dakikada N'Koudu Lopez tarafından düşürüldü, hakem Fırat Aydınus penaltıyı verdi. Atışı Mensah kullandı, Doğan gole izin vermedi.

KAYSERİSPOR : Doğan, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz, Ackah, Campanharo, Lennon, Kvrzic, Henrique, Kanga

BEŞİKTAŞ : Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Josef, Mensah, Güven, N'Koudou, Larin


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