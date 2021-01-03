Kayserispor-Beşiktaş maçında penaltı kaçtı
Kayserispor-Beşiktaş karşılaşıyor.
Süper Lig'de 2 galibiyeti bulunan Hes Kablo Kayserispor ise 10 maçtır kazanamıyor. Beşiktaş ise liderlik peşinde.
İlk şut 5. dakikada Atiba'dan geldi, Doğan gole izin vermedi.
10. dakikada N'Koudu Lopez tarafından düşürüldü, hakem Fırat Aydınus penaltıyı verdi. Atışı Mensah kullandı, Doğan gole izin vermedi.
KAYSERİSPOR : Doğan, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz, Ackah, Campanharo, Lennon, Kvrzic, Henrique, Kanga
BEŞİKTAŞ : Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Josef, Mensah, Güven, N'Koudou, Larin
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