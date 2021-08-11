Kayserispor Carlos Mane’yi kadrosuna kattı
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Carlos Mane transferinde imza aşamasına geldiklerini söyledi.
Yukatel Kayserispor, Portekiz liginden Carlos Mane’yi renklerine bağladı. Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, Portekizli futbolcu Carlos Mane ve kulübü Rio Ave ile anlaşmaya vardı.
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, uzun süredir kadroya katmak için çabaladıkları Carlos Mane transferinde sona geldiklerini söyledi. Başkan Berna Gözbaşı Portekizli futbolcu Mane ve kulübü ile her konuda anlaşmaya vardıklarını ve transferi sadece imzaya kaldığını ifade etti.
26 yaşındaki futbolcu bu gece veya yarın Kayseri’ye gelecek. Önce sağlık kontrolünden geçecek olan futbolcu, ardından resmi sözleşmeye imzayı atıp takıma katılacak.
CARLOS MANE KİMDİR?
Tam adı Carlos Manuel Cardoso Mane. 3 Kasım 1994 doğumlu. Portekiz’in Lizbon kentinde dünyaya geldi. 26 yaşında. Kanat ve forvet mevkilerinde oynuyor. Sporting Lizbon, Stuttgart, Union Berlin ve Rio Ave takımlarında forma giydi.
208 resmi maçta 27 gol atarken 13 kez sarı kart 1 kez de kırmızı kart gördü. 2020-2021 sezonunda Rio Ave forması ile 40 maça çıkarken 6 gol atarken 3 asist yaptı. Bu sezon için de 2 maçta 30 dakika forma giydi.
Video Haberler
- Şehre ulaşan koku panik yarattı
- Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi yurttaşlar kurtardı
- Sinop Ayancık'ta devlet hastanesinde tahliye anları
- Sinop'ta yurttaşlar insan zinciri oluşturarak kurtardı
- Bucak yanıyor! Alevler barajlara ulaştı!
- Skandal görüntüleri canlı yayınladı: 48 bin lira ceza
- Marmara Denizi’nde bir ilk
- Yollar çöktü, direk devrildi, araçlar sürüklendi
- Yüzüne aldığı darbeyle kanlar içinde yere yığıldı
- Metroda sokak müzisyeni ile yurttaş arasında gerginlik
En Çok Okunan Haberler
- Provokasyon! Akşener'e Sivas'ta sözlü saldırı
- Burhan Kuzu'ya seks kaseti ile şantaj
- Kaybolan Rus öğrenciden acı haber
- Mustafa Cengiz’den üzücü haber!
- Altına ne zaman yatırım yapılmalı?
- Ailesi dahil 20 kişinin tacizine uğradı
- Erdoğan'ın Faiz oyunu
- Karadeniz'de felaket: 'İlçemiz yok oluyor...'
- Dündar'dan bakan danışmanları hakkında bomba iddia
- Sinop sele teslim! İşte son görüntüler