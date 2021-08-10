Yukatel Kayserispor'dan Ali Karimi açıklaması

10 Ağustos 2021 Salı, 22:35

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, son olarak Katar Ligi ekibi Qatar SC'de forma giyen İranlı orta saha oyuncusu Ali Karimi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon çıktığı 26 maçta bir gol ve dört asistlik performans göstermişti.

Sarı-kırmızılı kulüp, transferi şu paylaşımla duyurdu: