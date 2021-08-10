Yukatel Kayserispor'dan Ali Karimi açıklaması
Yukatel Kayserispor, İranlı oyuncu Ali Karimi'yi renklerine bağladığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, son olarak Katar Ligi ekibi Qatar SC'de forma giyen İranlı orta saha oyuncusu Ali Karimi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon çıktığı 26 maçta bir gol ve dört asistlik performans göstermişti.
Sarı-kırmızılı kulüp, transferi şu paylaşımla duyurdu:
Ali Karimi pic.twitter.com/2aPu9lhfFV— Yukatel Kayserispor (@KayserisporFK) August 10, 2021
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