Yukatel Kayserispor'dan Ali Karimi açıklaması

Yukatel Kayserispor, İranlı oyuncu Ali Karimi'yi renklerine bağladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2021 Salı, 22:35
Yukatel Kayserispor'dan Ali Karimi açıklaması
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, son olarak Katar Ligi ekibi Qatar SC'de forma giyen İranlı orta saha oyuncusu Ali Karimi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon çıktığı 26 maçta bir gol ve dört asistlik performans göstermişti.

Sarı-kırmızılı kulüp, transferi şu paylaşımla duyurdu:


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