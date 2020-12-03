Kayserispor eski başkanı Sami Yangın son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden iş insanı ve Kayserispor eski başkanlarından Sami Yangın son yolculuğuna uğurlandı.
Kayseri'de Kasım ayında yakalandığı koronavirüs salgını nedeniyle dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kayserispor eski Başkanlarından Sami Yangın, Orgeneral Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Yangın ailesi katıldı. İş İnsanı Sami Yangın, 1984- 1985 yılında Kayserispor Başkanlığı, 1987-1989 yılları arasında da Kayserispor Yönetim Kurulu üyeliği görevinden bulunmuştu.
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