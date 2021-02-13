Kayserispor-MKE Ankaragücü berabere

Kayserispor 10 kişi kalan Ankaragücü'ne gol atamadı.

DHA
13 Şubat 2021 Cumartesi, 15:13
Kayserispor-MKE Ankaragücü berabere
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Süper Lig'de alt sıraları ilgilendiren maçta Kayserispor ile Ankaragücü berabere kaldı.

Kayserispor 10 kişi kalan Ankaragücü'ne gol atamadı. Ankaragücü'nde Pazdan 26. dakikada kırmızı kart gördü.


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