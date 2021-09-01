Kayserispor Teknik Direktörü Karaman açıklamalarda bulundu

01 Eylül 2021 Çarşamba, 21:27

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, takımın eksik taraflarını doldurduktan sonra herkesin takdirle karşıladığı bir Kayserispor ortaya çıkaracaklarına inandıklarını söyledi.

Kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaman, bazı şeylerin sistematik hale gelmesi için takım olarak çok çalışmaları gerektiğini belirtti.

İsviçre Milli Takımı kampında sakatlanan Gavranovic ile görüştüğünü, oyuncunun moralinin son derece bozuk olduğunu ifade eden Karaman, "Thiam, milli takıma çağrılmasına rağmen burada kaldı, teşekkür ediyoruz. Gavranovic'te üzüntülüyüz. O da çok üzgün, moral ve motivasyona ihtiyacı var. İnşallah kısa sürede aramıza tekrar katılır. Diğer arkadaşlarımızla çalışmalarımızı geliştirip, 2-3 ayrı pozisyonda oynayacak oyuncu grubu çıkarmamız gerekiyor. Bu, bizim açımızdan çok önemli." diye konuştu.

Medipol Başakşehir karşısında önemli bir 3 puan aldıklarını ve bunun takıma moral olduğunu vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:

"Zor bir deplasmanda, iki maç üst üste kaybeden Başakşehir'i yendik. Oyuncularımız, oyunun son dakikasına kadar disiplinli oynadı. Belki ikinci, üçüncü golü bulmamız gereken aksiyonların daha fazla olması gerekir. Bunun bilincindeyiz, çalışmalarımızı yapacağız. İnanıyorum eksik tarafımızı doldurduktan sonra herkesin takdirle karşıladığı bir Kayserispor ortaya çıkacak. Birkaç oyuncuyla da yollarımızı ayırdık. Gönül isterdi ki yollarımızı ayırmayalım ama yabancı sayısı fazla, 14 yabancı oyuncu var. Bunların 8'i oynuyor, 6'sı kulübede bekliyor. 6 yabancının kulübede beklemesi bizim adımıza büyük bir zorluk. 3 Türk oynatmak zorunda kalıyorsunuz. Bir de kulübede, bu oyuncular sakatlandığında oynaması gereken artı 3 oyuncu bulmak zorundasınız. Yani 6 üst düzey Türk oyuncunuzun olması gerekiyor. Dolayısıyla bunlar kolay değil. İlerleyen maçlarda bununla ilgili zorlukları yaşayacağız."



Kayserispor, ligin dördüncü haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde teknik direktör Karaman yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.