Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Kayserispor Süper Lig'in 27’nci haftasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor.
Kayserispor Süper Lig'in 27’nci haftasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor.
Ligin 27’nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor antrenmanlarını kulüp tesislerinde sürdürdü. Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kondisyon ve kuvvet çalışması yaptı. Futbolcuların antrenmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Video Haberler
- Annesini bekleyen yavru tilki kameraya böyle yansıdı
- ‘Jüri değişecek’ yorumundan dikkat çeken paylaşımlar
- Ankara'da kar sürprizi
- Uzmanı uyardı... Maske kullanırken en sık yapılan yanlış
- İstanbul'da nefes kesen kovalamaca kamerada
- Serçelerin 'ekmek kavgası' kameraya böyle yansıdı
- Nişanı atan çiftin aileleri sopalı bıçaklı kavga etti
- Yaşlı adamın gasp edildiği anlar kameralara yansıdı
- Kilise haçını söken şüphelinin suç kaydı kabarık çıktı
- Hamile kadını arabadan indiren taksici hakkında karar