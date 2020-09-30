Kayserispor’da Pedro Henrique şoku
Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique’den kötü haber.
Hes Kablo KaysKayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique’den kötü haber.
Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor’da bir futbolcu daha sakatlar kervanına katıldı. Ligin ilk 2 haftasında forma giyemeyen, Erzurumspor maçının ikinci yarısında göre alan ve takımının tek golünü atan Pedro Henrique, Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Ligin ilk haftasındaki Kasımpaşa maçı öncesinde sol bacakta 2. derecede kas yırtığı oluşan ve sıkı bir tedavi sürecine giren Pedro Henrique’nin aynı yerden sakatlığının nüksettiği bilgisine ulaşıldı. İlk belirlemelere göre, Ankaragücü maçında oynayamayacak olan Pedro’nun ligin 5.haftasında Kayseri’de oynanacak Sivasspor maçına yetişmesi için tedavi sürecine başlandı.
Brezilyalı Pedro’nun yanı sıra Daniel Avramovski ile Harrison Manzala da Ankara’daki müsabakada forma giyemeyecek.
En Çok Okunan Haberler
- Ülkücüler, Cengiz Koraltan'ı darbetti
- Bir parti daha geliyor: Kurucu ismin 'İnce' detayı
- Vali ve Vali yardımcısının testi pozitif çıktı
- Alişan’dan Deniz Çakır’a cinsiyetçi hakaret
- Canan Kaftancıoğlu'na açılan davada karar açıklandı
- 'Türkiye'nin fakirleştiğinin hem tescili hem de ilanı'
- İmamoğlu: Esenyurt'ta yaşananlar yılların ihmali
- 'Koronavirüs vaka sayısı Koca'nın açıkladığının 20 katı'
- ‘Mobbing intihara sürekledi’ iddiası
- CHP'de 4 istifa birden
Video Haberler
- “Ben çıkıyorum da sen niye çıkacaksın” tekmesi
- Tevfik Göksu'nun canlı yayında zor anları
- Minibüs ile TIR çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
- Ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı
- Döviz kuru önemli mi?
- Nikah memurunun esprisi herkesi güldürdü
- Yüz yüze eğitim için kısıtlamalar gelebilir
- Sarıkamış'ta ayı yurttaşa el salladı
- Makas terörü kamerada! Herkesin canını tehlikeye attı
- Uludağ'da fırtınaya yakalanan atletlerin zor anları
En Çok Okunan Haberler
- Ülkücüler, Cengiz Koraltan'ı darbetti
- Bir parti daha geliyor: Kurucu ismin 'İnce' detayı
- Vali ve Vali yardımcısının testi pozitif çıktı
- Alişan’dan Deniz Çakır’a cinsiyetçi hakaret
- Canan Kaftancıoğlu'na açılan davada karar açıklandı
- 'Türkiye'nin fakirleştiğinin hem tescili hem de ilanı'
- İmamoğlu: Esenyurt'ta yaşananlar yılların ihmali
- 'Koronavirüs vaka sayısı Koca'nın açıkladığının 20 katı'
- ‘Mobbing intihara sürekledi’ iddiası
- CHP'de 4 istifa birden