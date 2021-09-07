Kayserisporlu futbolcu Luckassen, Romanya takımına kiralandı
Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserisporlu futbolcu Kevin Luckassen, Romanya takımlarından Sepsi OSK Sf. Gheorghe kulübüne kiralandı.
Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserisporlu futbolcu Kevin Luckassen (28), Romanya takımlarından Sepsi OSK Sf. Gheorghe kulübüne kiralandı.
Sarı-kırmızılı kulübün 2020-2021 sezonu devre arasında Viitorul Constanta takımından transfer olan santrafor Kevin Luckassen, Romanya takımlarından Sepsi OSK Sf. Gheorghe ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaştı. Hollandalı futbolcu sezon sonuna kadar bu takımın formasını giyecek. Yukatel Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kevin Luckassen için Romanya’nın Sepsi OSK Sf. Gheorghe kulübüyle sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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