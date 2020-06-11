Kaz Dağları savunucuları pes etmedi

11 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

İl Hıfzı Sıhha Kurulu’nun idari kararı gerekçe gösterilerek jandarma karakoluna götürülen iki aktivist, alana girmemeleri koşuluyla serbest bırakıldı. Pandemi süresince nöbet tutan 5 kişiye 70 bin 850 lira idari para cezası kesildi.

Aktivistlerden Ferzan Aktaş, kendilerine gözdağı verilerek nöbetin sona erdirilmeye çalışıldığını söyledi. Pandemi döneminde kendilerini izole ederek olası bulaşa karşı önlem aldıklarını ifade eden Aktaş, “Ormanın talanını engellemeyenler, bunu kendine görev edinmiş yurttaşları engelliyor. Bu baskılar buradaki eylemi yalnızlaştırıp bitirmeye ve şirketlerin rahatça çalışmasını sağlamak için. Pandemi krizini bizleri bu krizden kurtarabilecek doğayı yok etmek için fırsata çevirmeyin. Her türlü engelleme ve yıldırma çabalarına karşı hayatı savunmaya devam edeceğiz” dedi.

İZİN VERİLSİN TALEBİ

Ekoloji Birliği Eşsözcüsü Süheyla Doğan ise Kaz Dağları’nı savunanların değil, ruhsat süresi sona eren maden şirketinin doğa katliamının engellenmesi gerektiğini vurgulayarak “Kamu görevlilerinin meşru olmayan uygulamalarına ve nöbet alanı üzerindeki baskılara son verilmesini, alana yeni gelen arkadaşlarımızın yasal hakkı olan alana girişine izin verilmesini istiyoruz” diye konuştu.