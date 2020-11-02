Kazanan da kovuldu kaybeden de

02 Kasım 2020 Pazartesi, 17:29

Süper Lig'de hoca kıyımı sürüyor. Trabzonspor ve Kasımpaşa da hoca değişikliğine giden takımlar arasına katıldı. Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup olan Trabzonspor Eddie Newton ile yollarını ayırırken haftayı galibiyetle kapatan Kasımpaşa da Mehmet Altıparmak'ın görevine son verdi.