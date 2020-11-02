Kazanan da kovuldu kaybeden de

Trabzonspor ve Kasımpaşa Süper Lig'in 7. haftasında Akyazı Stadyumunda karşı karşıya gelmiş ve mücadeleyi Kasımpaşaspor 4-3 kazanmıştı. Bu müsabakanın ardından iki takımda teknik direktörleriyle yollarını ayırdı.

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2020 Pazartesi, 17:29
Kazanan da kovuldu kaybeden de
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Süper Lig'de hoca kıyımı sürüyor. Trabzonspor ve Kasımpaşa da hoca değişikliğine giden takımlar arasına katıldı. Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup olan Trabzonspor Eddie Newton ile yollarını ayırırken haftayı galibiyetle kapatan Kasımpaşa da Mehmet Altıparmak'ın görevine son verdi. 


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