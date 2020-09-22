Kazdağları'nda 'Yaşam Nöbeti'ne polis baskını: Gözaltılar var
Kazdağları'nda 'Yaşam Nöbeti'ne devam eden 4 doğa savunucusu sabah saatlerinde yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.
Kanadalı firma Alamos Gold ve Türkiye taşeronu Doğu Biga Madencilik’in Çanakkale Kirazlı’da maden arama faaliyetleri kapsamında binlerce ağacı kesmesinin ardından nöbet başlatan doğa savunucuları sabah saatlerinde yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.
Nöbet tutan çevreciler, Seçkin Barabaros, Onur Uysal, Sema Demir, Canan Hakko gözaltına alındı.
"Her Yer Kazdağları" hesabından yapılan paylaşımda, "425 gündür yaşamı savunduğumuz için şu an gözaltına alındık. Avukatımızı aramamıza bile izin verilmedi. Anayasal haklarımızı neden kullanamıyoruz? Alamos Gold ve Doğu Biga için neden bir şey yapılmadı?" denildi.
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