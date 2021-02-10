Kazdağları'ndaki korkutan haritayı paylaştılar: "19 bin futbol sahası büyüklüğünde"

10 Şubat 2021 Çarşamba, 11:58

Kazdağları Kardeşliği’nin yaptığı paylaşımda Kazdağları’ndaki madencilik projelerinin birbirlerine ne kadar yakın olduğunu ortaya koydu. Paylaşımda, “Bu haritaya bakınca gördüğümüz bir şey var; Kazdağları yöresi sistematik olarak yok edilmek isteniyor.

Kazdağları Kardeşliği tarafından madenlerin birbirine yakınlığını göstermek amacıyla paylaşılan harita



Haritada görülenler Kazdağları’ndaki onlarca maden projesinden sadece 4’ü. Projeler arasındaki mesafelere ve kapsadığı alana dikkat edin. Tek başlarına yaratacakları hasarlar bile çok büyükken kümülatif etkilerini hayal bile edemiyoruz” denildi.

19 BİN FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Halilağa Bakır Madeni Projesi ile 19 bin futbol sahası büyüklüğünde bir maden alanı oluşacağını bildirilen Kazdağları Kardeşliği’nin paylaşımında, “Kazdağları’ndaki Kirazlı Altın Madeni ve Ağı Dağı Altın Madeni ortasında yer alan Halilağa Bakır Madeni Projesi ile yörede 19 bin futbol sahası büyüklüğünde bir maden alanı oluşacak. Yüz binlerce ağacın kesileceği, ekosistemin yok edileceği bu projeye onay vermeyin” denildi.

YÜZDE 79’U RUHSATLANDIRILDI

Geçtiğimiz aylarda rapor açıklayan TEMA Vakfı, Kazdağları’nın yüzde 79’unun madenlere ruhsatlara olduğunu ortaya çıkarmıştı. Vakfa göre belirtilen alanda ormanların, sit alanlarının ve Milli Parklar’ın çok büyük bir bölümü madencilik faaliyetleri için ruhsatlandırılmış durumda.

Vakıf, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MAPEG) göre dağlarda 1 milyon 294 bin 335 hektarlık toplam ruhsat alanı olduğunu belirtti. Rapora göre alan ihale, arama ve işletme safhalarındaki bin 634 ruhsata bölünmüş durumda.