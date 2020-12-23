KDV indirimleri 5 ay daha uzatıldı

Katma Değer Vergisi’nde indirimler 5 ay daha sürecek. İşyeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8, konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1, yeme ve içme hizmetinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1 olarak uygulanacak.

cumhuriyet.com.tr
23 Aralık 2020 Çarşamba, 08:57
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Pandemi destek kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

İşyeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8

Konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1

Yeme ve içme hizmetinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1

Bakın ve onarım hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8

Yolcu taşımacılık hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak.

Gayrimenkul kiralamarında ise yüzde 10 olan stopaj oranı 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.


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