KDV indirimleri 5 ay daha uzatıldı
Katma Değer Vergisi’nde indirimler 5 ay daha sürecek. İşyeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8, konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1, yeme ve içme hizmetinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1 olarak uygulanacak.
Pandemi destek kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
İşyeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8
Konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1
Yeme ve içme hizmetinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1
Bakın ve onarım hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8
Yolcu taşımacılık hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak.
Gayrimenkul kiralamarında ise yüzde 10 olan stopaj oranı 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.
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