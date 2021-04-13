KEÇEV emek ödülü sahiplerini buldu

13 Nisan 2021 Salı, 16:52

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, her yıl verilen “Eğitim Emek Ödülü”, köy enstitüleri konusunda yaptıkları çalışmalar ve vakıf içi destekleri nedeniyle yönetim kurulu kararı ile bu yıl Mutahhar Aksarı ve Mehmet Kepenek’e verildi. Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümü mezunu olan Aksarı, öğretmenliğinin yanı sıra pek çok dernek, sendika, vakıf gibi demokratik kitle örgütünde görev aldı. Köy Enstitüleri Çağdaş Eğitim Vakfı Köy Enstitüleri Bülteni’nin de bir yıl yazı işleri müdürlüğünü üstlendi. Yine bir öğretmen olan Mehmet Kepenk ise, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı’nda yönetim kurulunda çalıştı. Ayrıca 1936 – 1950 yılları arasında basında köy enstitüleri ile ilgili çıkan yazıları araştırarak “Basında Köy Enstitüleri ” adlı iki ciltlik kitabı hazırladı.

