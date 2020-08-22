Kekeme çocuk Brayden Harrington, Demokrat Partinin sanal kurultayına damga vurgu

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 11:14

Brayden Harrington, insanları ABD seçimlerinde aday olan Joe Biden'a oy vermeye çağıran bir konuşma yaptı.

Brayden kekeleyerek mesajını iletirken birçok kişiyi etkilemeyi başardı.

2 milyondan fazla insanın izlediği video, "Joe Biden olmadan bugün sizinle konuşmayacağım" diyerek başladı. Brayden’ı etkileyen Joe Biden’nın da kekeliyor olmasıydı. Brayden, kendisine benzer birinin Amerika Birleşik Devletleri'nin başkan yardımcısı olmasına şaşırdığını söyledi.

Konuşmasını ABD seçmenlerine bir çağrı ile kapattı: "Benim gibi çocuklar, hepimizin örnek alabileceği, bizleri umursayan, ülkemizi ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilecek birini seçmeniz için size güveniyor."