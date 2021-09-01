Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘Bayraktar’ yorumu: ‘İtiraf etti, tescilledi’

01 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

Edinilen bilgiye göre, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın, 17-25 Aralık Yolsuzluk Soruşturması’na ilişkin, “Dosyamda ne varsa doğrudur” açıklamasını değerlendiren Kılıçdaroğlu’nun, “Bayraktar ittirafta bulundu. Diğer eski bakanların da suçunu tescilledi. Talimat aldığı yeri de işaret ediyor. Gerçeklerin ortaya çıkarılması lazım” değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi.

BELEDİYELERE TALİMAT

Edinilen bilgiye göre, okulların açıldığı dönemde hayat pahalılığının ihtiyaç sahibi aileleri zorladığını belirten Kılıçdaroğlu, “Vatandaşın yükü çok ağır. Birçok anne baba, çocuklarının kırtasiye ve diğer masraflarını karşılayamıyor. Hayat pahalılığı insanların belini büküyor” dedi. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına CHP’li belediyelerin destek olması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’a “Belediyelerimize, ihtiyaç sahibi çocuklara kırtasiye yardımı yapılması” yönünde bir genelge göndermesi talimatını verdi.

‘VAKA VE ÖLÜM YÜKSEK’

CHP MYK, Covid-19 salgınıyla mücadelede son durum ve salgın koşulları altında açılan okulları değerlendirdi. MYK üyelerinin sunumlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, “Okullar açılıyor ama salgında vaka ve ölüm sayıları çok yüksek. Aşılamada gelinen son durumu takip edelim. Aşının hızlanması gerekiyor” dedi. Öte yandan yaklaşık bir hafta önce CHP Eskişehir İl Başkanı tarafından görevinden alınan partinin Seyitgazi İlçe Başkanı’nın MYK kararı ile görevine iade edildiği öğrenildi.