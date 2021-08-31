CHP, Erdoğan Bayraktar'ın sözleri üzerine harekete geçti
CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, TBMM Başkanlığı’na sunduğu Araştırma Önergesi ile 17-25 Aralık Rüşvet ve Yolsuzluk operasyonlarının araştırılması için komisyon kurulmasını talep etti.
CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın bir radyo programındaki açıklamalarını tekrar Meclis gündemine getirdi.
CHP’li Hakverdi, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonları ile ilgili “Dosyada ne varsa kabul ediyorum, benim suçum. Telefondaki konuşmalar bana aittir, tapeler bana aittir, renkli çekilen kameralar, teknik takiptekilerin hepsi bana aittir” ifadelerini anımsattı.
Bayraktar’ın iddialarının araştırılması için TBMM’ye Araştırma Önergesi veren Hakverdi, “Ülkemizin bu tarz ilişkilerle anılması, tüm vatandaşlarımıza zarar vermekle birlikte; Türkiye Cumhuriyeti’ni dünya kamuoyunun gözünde küçük düşürmektedir. Dönemin paydaşlarından biri olan Bayraktar’ın itiraf niteliğindeki açıklamaları, bu konunun üzerine giderek suçlulara hak ettiği cezaların verilmesi adına tarihi bir fırsattır. 17-25 Aralık sürecinin yeniden araştırılması TBMM’de görev yapan tüm milletvekillerinin omzuna yüklenmiş bir görevdir” ifadelerini kullandı.
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