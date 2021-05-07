Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Beşiktaş Kadın Futbol takımına tebrik

07 Mayıs 2021 Cuma, 18:14

Türkiye Kadınlar Futbol Ligi final maçında Vatanspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etmişti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iki sene üst üste şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan siyah beyazlıları tebrik etti.

CHP'den yapılan paylaşımda "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç ve Takım Kaptanı Başak Gündoğdu’yu telefonla aradı. Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu şampiyonu Beşiktaş camiasına tebriklerini iletti." ifadelerine yer verildi.