Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Beşiktaş Kadın Futbol takımına tebrik
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Kadınlar Futbol Ligi'nde şampiyon olan Beşiktaş Kadın Futbol takımını tebrik etti.
Türkiye Kadınlar Futbol Ligi final maçında Vatanspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etmişti.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iki sene üst üste şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan siyah beyazlıları tebrik etti.
CHP'den yapılan paylaşımda "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç ve Takım Kaptanı Başak Gündoğdu’yu telefonla aradı. Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu şampiyonu Beşiktaş camiasına tebriklerini iletti." ifadelerine yer verildi.
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